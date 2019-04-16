18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي 97 لمواجهة حرس الحدود

أعلن أحمد فكري الصغير المدير الفني لفريق الشباب مواليد ٩٧ قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين ضمن منافسات بطولة الجمهورية .

جاءت قائمة الأسماعيلي 97 كالتالي..

"أيمن رجب ومحمود الشيخ ومحمود أبوجودة ومحمد

ضمن منافسات بطولة الجمهورية ."أيمن رجب ومحمود الشيخ ومحمود أبوجودة ومحمدزكريا وعبدالله السعيد ومحمود صلاح ومصطفي فارس ومدحت فقوسة وأحمد بطوط وأحمد وزة وشهاب محمد وعبدالله حسن وزياد مصطفي ومحمود علاء ويوسف محمد ومحمود كوع وعبدالخالق عواد وأحمد علي".

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