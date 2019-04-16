راحة للاعبي إنبي بعد رباعية الجونة

منح الجهاز الفني لإنبي بقيادة، علي ماهر لاعبيه، راحة لمدة 3 أيام بعد الفوز على الجونة بأربعة أهداف نظيفة، استعدادا للقاء بتروجت في الجولة 30 للدوري الممتاز. نظيفة، استعدادا للقاء بتروجت في الجولة 30 للدوري الممتاز. ويستأنف الفريق تدريباته، الجمعة المقبلة، بمشاركة جميع اللاعبين. عمت الفرحة الجهاز والفني واللاعبين وإدارة النادي، حيث نزل بعض الأعضاء من المجلس لتهنئة اللاعبين بالفوز في غرف خلع الملابس.

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