فيديو.. في عيد ميلاده الـ44.. الكينج حازم إمام "كوكتيل" مهارات وبطولات

يحتفل حازم أمام "الثعلب الصغير"، لاعب خط وسط منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، اليوم الثلاثاء، بميلاده الـ44، إذ ولد الإمبراطور في 17 أبريل عام 1975.

كان حازم إمام يلعب في طفولته بنادي الصيد، وانتقل إلى الزمالك في موسم 1993/ 1994 وبعد أداء الثعلب الصغير المميز مع الفريق والمنتخب الأولمبي، اختاره المدرب رود كرول، مدرب المنتخب المصري للانضمام إلى صفوف المنتخب الأول، حيث لعب أول مبارة له ضد منتخب جنوب أفرقيا في 24 نوفمبر 1995.

حازم أمام مع أودينيزي:

انضم حازم أمام إلى صفوف أودينيزي الإيطالي منذ عام 1997 حتى 2001، وكان أول مصري وعربي يحترف في الدوري الإيطالي.

حازم أمام مع جرافشاب:

انتقل حازم أمام لصفوف دي جرافشاب عام 1999/ 2000 على سبيل الإعارة، وبعد الظهور بمستوى جيد مع الفريق، تلقى الإمبراطور عرضًا من نادي أياكس أمستردام، ولكن إصرار ناديه أودينيزي على رجوعه حال بين عملية الانتقال.

انتقل حازم أمام إلى الزمالك بعقد إعارة استمر لمدة 6 شهور، وبعدها، قام أودينيزي ببيعه رسميًا للقلعة البيضاء في عام 2001 حتى 2008.

حازم أمام مع الزمالك:

شارك حازم إمام مع المنتخب الوطني المصري في 87 مباراة، وأحرز 16 هدفًا، وأسهم في العديد من النجاحات، ويعد هدف حازم إمام في مرمى منتخب تونس في كأس الأمم

الأفريقية 2002 هو الهدف المفضل له.

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حازم أمام مع المنتخب:

البطولات الجماعية التي شارك فيها حازم أمام:

حقق حازم أمام مع المنتخب الوطني كأس الأمم الأفريقية 1998 ببوركينا فاسو، ولقب بطولة الألعاب الأفريقية الأولمبية عام 1995 بزيمبابوي.

وتوج حازم مع الزمالك باثنتي عشرة بطولة:

- بطولة دوري أبطال أفريقيا سنة 1996 وموسم 2002

- بطولة الدوري المصري العام ثلاث مرات موسم 2000/ 2001، وموسم 2002/ 2003، وموسم 2003/ 2004

- بطولة كأس السوبر المصري مرتين موسم 2001 و2002

- بطولة كأس مصر مرتين موسم 2002 وموسم 2008

- كأس السوبر الأفريقي سنة 2003م

- بطولة كأس الأمير فيصل العربية سنة 2003م

- كأس السوبر المصري السعودي سنة 2003م

اعتزل حازم أمام اللعب عام 2008 بعد فوز الزمالك بكأس مصر، وكان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الذى تم حله بحكم قضائي.

هدف حازم أمام في تونس: