تفاصيل اتصال هاني أبو ريدة مع وديع الجريء بشأن ملعب السويس

علمت "الوفد"، أن المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، أجرى اتصالا هاتفيا مع وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي، خلال الساعات الماضية، بعدما اشتكى الجانب

التونسي من عدم جاهزية ملعب السويس لاستضافة مباريات الفريق في أمم أفريقيا.

وأكد أبو ريدة للجريء أن

لجنة المعاينة الخاصة بالاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف "، اشادت بالملعب من حيث مساحته والمدرجات، وشدد على أن أعمال الصيانة تجرى على قدم وساق والملعب سيظهر بشكل رائع مع انطلاق البطولة.