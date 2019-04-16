رسميًا.. تأجيل مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تأجيل مباراة الهلال والتعاون والتي ستقام ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان". بن سلمان". موعد مباراة الهلال والتعاون وتقرر تأجيل مباراة الهلال والتعاون في الدوري لتقام يوم 29 أبريل الجاري على ملعب استاد جامعة الملك سعود بالرياض في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية ، السادسة بتوقيت مصر. وفي سياق متصل أعلنت لجنة المسابقات عن مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين حيث ستقام مباراة التعاون والهلال يوم 26 أبريل فيما ستقام مباراة النصر والاتحاد يوم 27 أبريل.

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