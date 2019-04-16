إعلان موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وستقام مباراة الهلال والتعاون يوم 26 أبريل الجاري على ملعب استاد جماعة الملك سعود بالرياض في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ، السادسة مساءً بتوقيت مصر. وستقام مباراة الاتحاد والنصر يوم 27 أبريل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في تمام الساعة الـ 7:25 بتوقيت السعودية ، الـ 6:25 بتوقيت مصر. وفي سياق متصل تقرر تأجيل مباراة الهلال والتعاون في الدوري لتقام يوم 29 أبريل الجاري على ملعب استاد جامعة الملك سعود بالرياض في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

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