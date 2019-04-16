اونلاين | HD شاهد الان بث حي مباراة ajax vs juventus بث مباشر HD

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سيكون عشاق الكرة العالمية في الوطن العربي على موعد مع مواجهة نارية جديدة ببطولة دوري أبطال أوروبا عندما يفتتح ملعب أليانز أرينا أبوابه لاستضافة مباراة يوفنتوس وأياكس في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر أبريل لعام 2019 ويحرص موقعنا يلا شوت بلس كما عودكم على تقديم خدمة مميزة ومضمونة لعشاق الكرة العالمية بعمل رابط سريع للبث المباشر للمباراة بجودة عالية وصورة نقية مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر اليوم الثلاثاء.
HD شاهد الان بث حي مباراة ajax vs juventus بث مباشر HD
موعد مباراة يوفنتوس وأياكس والقنوات الناقلة اليوفي الذي ضم رونالدو في مطلع الموسم الحالي وعينه على هدف رئيسي وهو الفوز بلقب دوري الأبطال بعد غياب طويل حيث كان آخر لقب توج به البيانكونيري في عام 1996 ومن المقرر أن تنطلق مباراة اليوم بين يوفنتوس وأياكس في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر مساءا بتوقيت أبوظبي اليوم الثلاثاء في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن المنتظر أن يشهد لقاء اليوم متابعة جماهيرية كبيرة نظرا لقوة اللقاء بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس اليوم الثلاثاء لحظة بلحظة.
HD شاهد الان بث حي مباراة ajax vs juventus بث مباشر HD