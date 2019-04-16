اونلاين | yalla shoot hd مشاهدة مباراة يوفنتوس واياكس بث مباشر اليوم دوري ابطال اوروبا يلا شوت

yalla shoot hd مشاهدة مباراة يوفنتوس واياكس بث مباشر اليوم دوري ابطال اوروبا يلا شوت

يدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم بقيادة نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات والهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا ويسعى اليوفي لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في البطولة مستفيدا من التعادل الإيجابي الذي عاد به الفريق من ملعب يوهان كرويف في هولندا وأنهى الفريق الإيطالي تحضيراته للمباراة واستقر أليجري مدرب الفريق على تشكيلته التي سيخوض بها المباراة حيث سيعتمد على الرباعي الأرجنتيني ديبالا والبرتغالي رونالدو وكوستا بالإضافة نجمه الكرواتي ماندزوكيتش لتحقيق الانتصار والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة خاصة وأن اليوفي يسعى للفوز باللقب هذا الموسم بعد المستوى الرائع الذي قدمه في البطولة شاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وأياكس.

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yalla shoot hd مشاهدة مباراة يوفنتوس واياكس بث مباشر اليوم دوري ابطال اوروبا يلا شوت

أياكس الهولندي نجح في إنهاء مباراة الذهاب متعادلا بعدما كان متأخرا بهدف رونالدو ليحافظ على آماله في التأهل لنصف النهائي ومواصلة مغامرته في البطولة الأقوى في العالم حيث نجح الفريق الهولندي في التأهل لهذا الدور بعد ريمونتادا تاريخية عقب تفوقه على ريال مدريد حامل اللقب بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الإياب في سانتياجو برنابيو ليعوض هزيمة الذهاب ويحتاج أياكس في مباراة اليوم لتحقيق الفوز بأي نتيجة للتأهل للدور نصف النهائي ويعتمد الفريق على نجومه الشباب دي ليخت ودي يونج لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.