اونلاين | beinsports بث مباشر مباراة يوفنتوس وأياكس يوتيوب HD بدون تقطيع ( رابط حصري ) koooragoal

beinsports بث مباشر مباراة يوفنتوس وأياكس يوتيوب HD بدون تقطيع ( رابط حصري ) koooragoal

في موقعة نارية يحل أياكس ضيفًا ثقيلًا على يوفنتوس في ملعب آليانز بتورينو يوم الثلاثاء القادم 16 أبريل 2019 وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 في لقاء قوي ومثير ينتظره عشاق الكرة في العالم ، كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر.

beinsports بث مباشر مباراة يوفنتوس وأياكس يوتيوب HD بدون تقطيع ( رابط حصري ) koooragoal

أنهى البيانكونيري مباراة الذهاب في ملعب يوهان كرويف بتعادل إيجابي بهدف لمثله يؤجل الحسم إلى مباراة الإياب بتورينو، أمام في الدوري الإيطالي فيأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، وبفارق 20 نقطة كاملة عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور 31 جولة استطاع زملاء كريستيانو رونالدو تحقيق الفوز في 27 مباراة، وتعادلو في ثلاث، وتلقوا هزيمة واحدة.

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beinsports بث مباشر مباراة يوفنتوس وأياكس يوتيوب HD بدون تقطيع ( رابط حصري ) koooragoal

سيدخل أياكس هذا اللقاء الصعب بكل قوة خاصةً بعد الأداء الرائع الذي قدمه في لقاء الذهاب في أمستردام، وسيسعى المحاربين لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل وهي الفوز في هذه المواجهة على حساب يوفنتوس للعبور إلى نصف النهائي، مثلما حدث في دور الـ16من هذه النسخة عندما أقصى ريال مدريد حامل اللقب في الثلاث مواسم الأخيرة.

beinsports بث مباشر مباراة يوفنتوس وأياكس يوتيوب HD بدون تقطيع ( رابط حصري ) koooragoal

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 9:00 بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الـ 10:00 بتوقيت المملكة وتنقل علي قناة بي ان سبورت 2 ، وسوف تذاع المباراة التي ستجمع بين نادي اياكس امستردام الهولندي، ضد فريق يوفنتوس الإيطالي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، يذكر أن مباراة الذهاب بين نادي اياكس امستردام الهولندي، وفريق يوفنتوس الإيطالي قد انتهت بنتيجة هدف لكل فريق على ملعب يوهان كرويف، حيث أحرز كريستيانو رونالدو هدف اليوفي، وسجل نيرس هدف الفريق الهولندي الوحيد.