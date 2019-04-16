اونلاين | مشاهدة بث حي كورة ستار مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد يلا شوت بمشاركة messi vs bogba

لقاء ناري ينتظره عشاق الكرة العالمية في العالم بين العملاق الإسباني برشلونة ونظيره مانشستر يونايتد في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019 في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في مباراة ستحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة خاصة وأن اللقاء يجمع بين أثنين من أفضل أندية العالم ونجحوا في الفوز باللقب من قبل ويقدم موقع يلا شوت بلس خدمة مميزة ومضمونة لعشاق ومتابعي الكرة العالمية في الوطن العربي بعمل بث حي ومباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16-4-2019 لايف في دوري أبطال أوروبا مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر.

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على أرضية ملعب كامب نو يلتقي فريقا برشلونة ومانشستر يونايتد وجها لوجه في مباراة مليئة بالمتعة والإثارة الكروية البارسا يدخل موقعة اليوم وهو منتشي بالفوز الذي حققه في لقاء الذهاب بهدف نظيف سجله نجمه الأوروغوياني لويس سواريز وهو مايمنحه الأفضلية في مواجهة اليوم خاصة وأنهم مدعم في لقاء الليلة بعاملي الأرض والجمهور ويعتمد فالفيردي المدير الفني للفريق الكاتالوني على خطته المعهودة وسيدفع بالثلاثي المرعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 5 مرات والبرازيلي كوتينيو بالإضافة سواريز لقيادة الفريق لتحقيق الفوز والتأهل لنصف نهائي البطولة بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء.

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على الجانب الأخر يدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم وهو يسعى لتحقيق ريمونتادا تاريخية جديدة كما فعلها على ملعب حديقة الأمراء في دور الـ16 حيث يحتاج مانشستر لتحقيق الفوز بفارق هدفين نظيفين للعبور أو هدف واحد ولكن ماعدا 1-0 مباراة الليلة ستكون مشتعلة بين الفريقين نظرا لكون كل النتائج واردة بسبب قوة الفريقين والفنيات العالية التي يمتلكها الثنائي وقام النرويجي سولشاير بدعم لاعبيه قبل المباراة وأكد لهم أنهم قادرون على تحقيق الريمونتادا ويعول سولشاير على قدرات نجمه الفرنسي بول بوجبا والدبابة البلجيكية لوكاكو بالإضافة لنجم الفريق راشفورد لتحقيق تأهل تاريخي من قلب قلعة الكامب نو شاهد البث المباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء لايف في دوري أبطال أوروبا.

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البارسا واليونايتد لقاء الطموح الكبير الثنائي لديهما نفس الطموح في الفوز باللقب خاصة وأنهم سبق وتوج باللقب الفريق الكاتالوني يسعى لإنهاء عقده 4 مواسم كاملة غاب فيها اللقب عن الفريق تحديدا منذ عام 2015 والفوز على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية بينما كان آخر لقب لليونايتد في 2008 عندما نجح في تحقيق الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية وكان الفريقان قد التقيا وجها لوجه في نهائي بطولة 2009 ونهائي 2011 وانتهت المباراتين لصالح البارسا الأولى 2-0 والثانية 3-1 لايف مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.

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