رياضة | أزمة جديدة في الزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

يبحث السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك عن بديل للثنائي حمدي النقاز وحازم إمام للمشاركة في مباراة الابيض المقبلة امام الإسماعيلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتسبب غياب الثنائي عن المباراة في أزمة كبيرة للجهاز الفني لعدم وجود بديل ثالث للمشاركة في الجانب الأيمن، حيث يغيب إمام عن اللقاء بسبب اصابته في عضلة السمانة بينما يغيب النقاز بسبب إيقافه.

ويدرس الجهاز الفني الدفع بمحمد عبد السلام في مركز الظهير الأيمن، او الدفع بعبدالله جمعة في الجبهة اليمنى مع وجود بهاء مجدي في مركز الظهير الأيسر.

ومن المقرر أن يقوم جروس بتجربة اكثر من لاعب في الجانب الأيمن خلال التدريبات المقبلة للابيض، بالإضافة إلى عمل محاولة اخيرة لتجهيز حازم إمام للحاق بالمباراة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الإسماعيلي يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش بمدينة السويس "حوض الدرس"، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.