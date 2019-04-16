رياضة | إيقاف النقاز وشوشة وتغريم عبد الحفيظ والمصري وبتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيقاف النقاز وشوشة وتغريم عبد الحفيظ والمصري وبتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تغريم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عشرة آلاف جنيه للطرد للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام مصر المقاصة وامتثاله للقرار.

وقررت اللجنة تغريم محمد عودة المدير الفني لبتروجت خمسة آلاف جنيه، للطرد للاعتراض على الحكم، في مباراة فريقه أمام مصر المقاصة وامتثاله للقرار، وتغريم نادي بتروجت خمسة آلاف جنيه، للتأخر في نزول فريقه للملعب في بداية المباراة.

كما قررت اللجنة إيقاف أحمد شوشة لاعب المصري وحمدي النقاز لاعب الزمالك مباراة، للطرد لحصولهما على الإنذار الثاني في مباراة الفريقين، وتوقيع غرامة على النادي المصري قدرها 50 ألف جنيه لتهديده بالانسحاب مما أدى لتأخير بداية المباراة 8 دقائق وتأخر نزول لاعبيه للملعب في الشوط الثاني لمدة 6 دقائق.