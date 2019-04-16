رياضة | الكشف عن موقف ريال مدريد وبرشلونة في صفقة رونالدو الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موقف ريال مدريد وبرشلونة في صفقة رونالدو الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد برشلونة وريال مدريد الإسبانيان قرارهما بشأن التعاقد مع جواو فيليكس، لاعب بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبنية، إن ريال مدريد وبرشلونة تابعا جواو فيليكس عن قرب في الفترة الماضية في ظل المستوى لذي يقدمه مع بنفيكا.

أضافت الصحيفة أن الثنائي الإسباني يرفضان دفع 120 مليون يورو التي يريدها فريقه البرتغالي في صاحب الـ19 عاما.