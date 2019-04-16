رياضة | الحلقة"3".. المحترفون كلمة سر الكونغو الديمقراطية لمباغتة الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة"3".. المحترفون كلمة سر الكونغو الديمقراطية لمباغتة الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الافريقية التي أقيمت على سفح الاهرامات يوم الجمعة الثاني عشر من شهر أبريل الجاري عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونجو الديمقراطية.

ويواصل معكم الخليج 365 الرياضي تقديم الحلقات التعريفية الخاصة بالمنتخبات المشاركة في البطولة وحان الوقت للحديث في الحلقة الثالثة عن منتخب الكونغو الديمقراطية الذي وقع إلى جانب الفراعنة في المجموعة الأولى.

سنة التأسيس

تأسس إتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم في العام 1919 وشارك في مسابقات كأس الأمم الأفريقية بثلاثة مسميات مختلفة حيث تغيير إسم المنتخب في أكثر من مناسبة حيث لقب في الفترة من العام 1948 إلى العام 1960 بالكونغو البلجيكية قبل أن يتم تغييره إلى الكونغو ليوبولدفيل في الفترة من 1960 إلى 1963.

وتغيير إسم المنتخب للمرة الثالثة في الفترة من 1971 إلى الفترة 1971 وشارك بإسم زائير ويعتبر المنتخب الافريقي الثالث الذي يشارك في بطولات كأس العالم كان ذلك في العام 1974 بعد منتخبي مصر والمغرب.

مشاركات الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم

شارك منتخب الفهود في بطولة كأس الأمم الافريقية في ثمانية عشر مناسبة على النحو التالي :-

• نسخة 1965 خرج من المجموعات

• نسخة 1968 حصد اللقب

• نسخة 1970 خرج من المجموعات

• نسخة 1972 حصد المركز الرابع

• نسخة 1974 حصد اللقب.

• نسخة 1976 خرج من الدور الثاني

• نسخة 1988 خرج من المجموعات

• نسخة 1992 خرج من دور الثمانية

• نسخة 1996 خرج من دور الثمانية

• نسخة 1998 حصد المركز الثالث

• نسخة 2000 خرج من المجموعات

Advertisements

• نسخة 2002 خرج من دور الثمانية

• نسخة 2004 خرج من دور المجموعات

• نسخة 2006 خرج من دور الثمانية

• نسخة 2013 خرج من دور المجموعات

• نسخة 2015 حصد المركز الثالث

• نسخة 2017 خرج من الدور ربع النهائي

طريقة تأهله لكأس الأمم الافريقية 2019

وكانت قرعة التصفيات قد أوقعت المنتخب الكونغولي في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات زيمبابوي وليبيريا والكونغو ونجح المنتخب في إقتناص البطاقة الثنية المؤهلة للكان 2019 .

وحصد المنتخب من ستة مباريات تسعة نقاط بالفوز في مباراتين والتعادل في ثلاثة فيما تكبد الفريق مرارة الخسارة في لقاء وحيد وسجل مهاجموه ثمانية أهداف وتلقت شباكهم ستة أهداف.

نجوم المنتخب

ندومبي موبيلي

صاحب الستة وعشرين عاماً والذي يلعب في فريق ناي تولوز الفرنسي يعتبر واحد من أفضل اللاعبين الذين يعتمد عليهم فلورينت لينجي المدير الفني للمنتخب من أجل تحقيق المفاجأة والعبور إلى الدور المقبل في الكان.

جيريمي لوتيتيكا بوكيلا

ثاني اللاعبين المميزين في صفوف منتخب الكونغو الديمقراطية المهاجم جيريمي لوتيتيكا بوكيلا البالغ من العمر 30 عاماً والذي يلعب لفريق نادي بلدية آكهيسار سبور التركي.

جاك مغوما

العقل المدبر للمنتخب اللاعب المخضرم صاحب الواحد وثلاثين عاماً والذي ينشط في صفوف فريق نادي برمنغهام سيتي في الدوري الإنجليزي.

نيكسنيس كيبانو

آخر العناصر المميزة التي تميز المنتخب الكونغولي متوسط ميدان فولهام الإنجليزي نيكسنيس كيبانو صاحب السبعة وعشرين عاماً والذي يشكل مع مغوما ثنائي رائع في وسط الميدان.

فهل يقدر منتخب الكونغو الديمقراطية على الثأر من زيمبابوي الذي إنتزع منه صدارة المجموعة في التصفيات والوصول إلى الدور المقبل ؟