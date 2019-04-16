رياضة | صراع بين الإنتاج وبتروجت والنجوم لضم "جوهرة" أسمنت أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع بين الإنتاج وبتروجت والنجوم لضم "جوهرة" أسمنت أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي عبدالله محي مهاجم نادي أسمنت أسيوط مواليد 99 عروضا من أندية الدوري الممتاز مؤخرا للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

محي طهر بمستوي مميز مع أسمنت اسيوط، جعله محل اهتمام أندية الممتاز التي تتصارع من أجل الظفر بخدماته في الصيف.

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محي تلقي 3 عروض من أندية الإنتاج الحربي وبتروجت والنجوم للحصول على خدماته في الصيف.

يذكر أن جوهرة أسمنت أسيوط وقع مؤخرا عقود مع شركة سيتي سبورت في حضور العضو المنتدب للشركة محمد سلطان، لتسويق اللاعب في الصيف لأندية الممتاز.

كما تلقي محي عرضا شفهيا من نادي الاتحاد السكندري للحصول على خدماته في الصيف.