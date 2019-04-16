رياضة | برشلونة يمهد طريق بوجبا للانتقال إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يمهد طريق بوجبا للانتقال إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللاعب الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الانتقال لـ ريال مدريد الإسباني حلم لأي لاعب.

ويستعد بوجبا، لمواجهة فريق برشلونة الإسباني اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن بوجبا بدأ يتعلم اللغة الإسبانية منذ عدة سنوات مع مواطنه أنطوان جريزمان نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تمهيدًا للانتقال لـ ريال مدريد.

وأكدت أنه في حال تألق بوجبا وقدم مستوى مميز مع مانشستر يونايتد أمام برشلونة فسيجبر بيريز على التحرك وضمه في فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.