رياضة | جروس يجهز بديل النقاز أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يجهز بديل النقاز أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لتجهيز بعض البدائل في الجبهة اليمنى خلال مباراة الإسماعيلي المقرر لها الخميس القادم ببطولة الدوري بسبب النقص الذي يطارد الفريق.

وحرص على تجهيز محمد عبد السلام بالإضافة إلى الصاعد أحمد كماتشو وذلك لتعويض غياب النقاز بسبب الإيقاف وطرده في مباراة المصري البورسعيدي الماضية ببطولة الدوري وتحسبًا لعدم لحاق حازم إمام بمواجهة الغد بعد المجهودات الكبيرة التي قام بها الجهاز الطبي في الأيام الماضية لمحاولة تجهيز اللاعب والوصول به إلى الفورمة المثالية.

يذكر أن الزمالك تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الافريقية بعد تجاوز عقبة حسنية أغادير المغربي في الدور ربع النهائي للبطولة.