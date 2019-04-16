رياضة | التحقيق مع لاعبي كرة الماء بالأهلي المتورطين في أحداث الشغب السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع لاعبي كرة الماء بالأهلي المتورطين في أحداث الشغب السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مجلس إدارة إتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس يوم السبت القادم الموافق 20 إبريل الجارى التحقيق مع بعض لاعبى الفريق الأول لكرة الماء بالنادى الأهلى بمعرفة المستشار القانونى للإتحاد، وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصر بمقر الإتحاد بمدينة نصر ، بعد أن أثبتت التحقيقات التى أجرتها اللجنة التى شكلها الإتحاد المصرى للسباحة لفحص الفيديوهات الخاصة بأحداث الشغب بعد لقاء الأهلى والجزيرة فى نهاية الدورى العام ، والذى فاز به الجزيرة 7 / 6 ، تورط تسعة لاعبين فى أحداث الشغب والتعدى بالضرب على لاعبى فريق الجزيرة فى اللقاء الذى جمع الفريقين على حمام السباحة بنادى الصيد بالدقى ، وأحداث إصابات ببعضهم ، فضلا عن قيامهم باتلاف بعض محتويات حمام السباحة ، التى رصدها الصيد ورفع بها مذكرة رسمية للاتحاد للحصول على تعويض مالى قدره 25 الف جنيه .

وقام الإتحاد بمخاطبة الأهلى رسميا بموعد التحقيق مع اللاعبين التسعة ، وذلك بإرسال خطاب مساء أمس الأثنين يحمل رقم صادر 342 بتاريخ 15 إبريل الجارى ، بعد ثبوت تورطم فى أحداث الشغب ، بعد أن أرسل الإتحاد من قبل خطاب رسمى إلى النادى الاهلى يوم الأربعاء الماضى يفيد التحقيق مع جميع لاعبى الأهلى والجهاز الفنى والإدارى والمعاون ، ولكن بعد تفريغ الفيديوهات الخاصة بالإتحاد ، بالإضافة إلى الفيديوهات الأخرى التى تلقاها الإتحاد أثبتت تورط تسعة لاعبين فى أحداث الشغب ، واللاعبون هم مهند جمال ، وكريم جمال أحمد ، وأحمد فؤاد ، ومحمود طارق أحمد ، ومازن أحمد قاسم ، ومحمد أسامة ، ويحيى علاء على ، وتوفيق أحمد حماد .