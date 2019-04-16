رياضة | ميسي يواجه مانشستر يونايتد من أجل الثأر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يواجه مانشستر يونايتد من أجل الثأر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في الثأر من مانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريقين، اليوم الثلاثاء، على ملعب "كامب نو" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن ميسي يسعى للثأر من مانشستر يونايتد، بعد أن أقصاه اليونايتد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في "أولد ترافورد" بفوز برشلونة على اليونايتد بهدف دون رد أحرزه لوك شاو في مرماه.