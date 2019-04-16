الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | ميسي يواجه مانشستر يونايتد من أجل الثأر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يواجه مانشستر يونايتد من أجل الثأر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم ، في الثأر من مانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريقين، اليوم الثلاثاء، على ملعب "كامب نو" في إياب ربع نهائي .

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن ميسي يسعى للثأر من مانشستر يونايتد، بعد أن أقصاه اليونايتد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في "أولد ترافورد" بفوز برشلونة على اليونايتد بهدف دون رد أحرزه لوك شاو في مرماه.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا