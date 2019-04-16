انت الان تتابع تفاصيل خبر الموسم الجديد للكرة القطرية ينطلق في هذا الموعد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 02:58 مساءً - حدد الاتحاد القطري لكرة القدم موعد انطلاق الموسم الكروي المقبل، الذي يفتتح رسمياً بمواجهة كأس السوبر المحلي بين بطلي الدوري وكأس الأمير، كما جرت عليه العادة.

ووفقاً لجريدة "استاد الدوحة" القطرية، الثلاثاء، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة القطري الاستمرار بالانطلاقة المبكرة للموسم على غرار ما حدث في الموسم الماضي، مشيرة إلى أن مباراة كأس السوبر (كأس الشيخ جاسم) ستقام في الـ18 من أغسطس المقبل.

وتنطلق منافسات النسخة الجديدة من الدوري القطري في الـ22 من الشهر، حيث تتزامن مع الروزنامة القارية ومشاركة الأندية القطرية في المراحل المتقدمة من النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال آسيا.

ويُراعي الختام المبكر للموسم الجديد استحقاقات "العنابي" القطري، خاصة مشاركته الثانية في بطولة كوبا أمريكا، التي تحتضنها الأرجنتين وكولومبيا بشكل مشترك، صيف 2020.

Advertisements

وكان الاتحاد الآسيوي للعبة قد قرر تأجيل مباريات ثمن نهائي أبطال آسيا لتقام 5 و6 أغسطس المقبل ذهاباً، ويومي 12 و13 من الشهر ذاته إياباً، في حين تُجرى لقاءات ربع النهائي يومي 26 و27 أغسطس ذهاباً، و16 و17 سبتمبر إياباً.

وجاء ذلك القرار بسبب مشاركة منتخب قطر في بطولة كوبا أمريكا، التي تقام صيف هذا العام، في البرازيل، في إطار استعداد "الأدعم" لخوض مونديال 2022.

وتفرض تلك المواعيد الآسيوية على الأندية القطرية التي ستتأهل إلى الأدوار الإقصائية بدء تحضيراتها بشكل مبكر، وتحديداً في منتصف يوليو، من أجل أن تكون في كامل جاهزيتها قبل مباريات ذهاب دور الـ16.

تجدر الإشارة إلى أن السد تُوّج بلقب الدوري القطري للمرة الـ14 في تاريخه، في حين سُحبت قرعة بطولة كأس أمير قطر، التي تقام مباراتها النهائية في الـ16 من مايو المقبل، علماً أن بطولة كأس قطر تم إلغاؤها هذا الموسم بسبب ضغط الأجندة، على أن تعود الموسم الجديد.