انت الان تتابع تفاصيل خبر ريال مدريد يواصل نتائجه المتذبذبة تحت إمرة زيدان والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 02:58 مساءً - نجا فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد من السقوط في فخ الهزيمة أمام مضيفه ليغانيس، ليحصد تعادلاً بهدف لمثله، في المباراة التي جرت مساء الاثنين، في ختام لقاءات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
أحرز ليغانيس هدفاً قبل الذهاب مباشرة إلى استراحة ما بين الشوطين، عن طريق مدافعه الأرجنتيني جوناثان سيلفا.
وعدل الفرنسي كريم بنزيما الكفة لفريق العاصمة الإسبانية في الشوط الثاني، وتحديداً في الدقيقة الـ51 من المباراة.
ومنذ عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى مقاعد البدلاء، تحسنت نتائج الفريق الملكي نسبياً، إلا أن "البلانكو" عاد إلى ممارسة هوايته هذا الموسم بتحقيق نتائج متذبذبة، كما كان يحدث مع المدربَين حولين لوبيتيغي والأرجنتيني سانتياغو سولاري.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 61 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب الذي يتصدره الغريم التقليدي برشلونة بـ74 نقطة، في حين وصل رصيد ليغانيس إلى 41 نقطة بالمركز الحادي عشر.
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