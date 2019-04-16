انت الان تتابع التحقيق مع لاعبى الأهلى المتورطين فى معركة الصيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

الفريق الأول لكرة الماء بالنادى الأهلى Advertisements

حدد مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس، يوم السبت القادم، موعدا للتحقيق مع بعض لاعبى كرة الماء بالنادى الأهلى، بمعرفة المستشار القانونى للاتحاد، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التى أجرتها اللجنة التى شكلها الاتحاد لفحص الفيديوهات الخاصة بأحداث الشغب بعد لقاء الأهلى والجزيرة فى نهاية الدورى العام، تورط 9 لاعبين فى أحداث الشغب والتعدى بالضرب على لاعبى الجزيرة فى اللقاء الذى جمع الفريقين نادى الصيد، وإحداث إصابات ببعضهم، فضلا عن قيامهم بإتلاف بعض محتويات حمام السباحة، التى رصدها الصيد ورفع بها مذكرة رسمية للاتحاد للحصول على 25 ألف جنيه.

وقام الاتحاد بمخاطبة الأهلى رسميا بموعد التحقيق مع اللاعبين التسعة، وذلك بإرسال خطاب مساء أمس الاثنين يحمل رقم صادر 342 بتاريخ 15 إبريل الجارى، بعد ثبوت تورطم فى أحداث الشغب، بعد أن أرسل الاتحاد من قبل خطابا رسميا إلى النادى الأهلى يوم الأربعاء الماضى يفيد التحقيق مع جميع لاعبى الأهلى والجهاز الفنى