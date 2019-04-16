صلاح ينشر صورة رفقة هازارد بعد موقعة تشيلسي

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تحرير:خالد الفوي ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
محمد صلاح
نشر نجم المنتخب الوطني محمد صلاح صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تجمعه بنجم تشيلسي البلجيكي إيدين هازارد، وذلك في أعقاب فوز ليفربول على تشيلسي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي بهديفن دون رد على ملعب الأنفيلد، في المباراة التي شهدت تسجيل صلاح لهدف صاروخي مكن الريدز من استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من جديد من حامل اللقب مانشستر سيتي، وسبق وأن جاور صلاح هازارد في تشيلسي من قبل في عام 2014، ومن ذلك الحين وتجمعهما علاقة صداقة، حيث يحرصان على تبادل الكلمات في كل مرة يتواجهان فيها.
ويتنافس صلاح وهازارد على الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث سجل نجم المنتخب الوطني 19 هدفًا يتصدر بهم قائمة الهدافين مناصفة مع مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، في الوقت الذي سجل فيه النجم البلجيكي 16 هدفًا. pic.twitter.com/QzPls5ePe2 — Mohamed Salah (@MoSalah)
ويتنافس صلاح وهازارد على الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث سجل نجم المنتخب الوطني 19 هدفًا يتصدر بهم قائمة الهدافين مناصفة مع مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، في الوقت الذي سجل فيه النجم البلجيكي 16 هدفًا.
— Mohamed Salah (@MoSalah)
April 16, 2019
وفي جميع المسابقات، سجل صلاح هذا الموسم 22 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى، بينما سجل هازارد 19 هدفًا وصنع 12 آخرين.
يذكر أن صلاح تمكن من تسجيل الأهداف في آخر مباراتين شارك بهما في الدوري الإنجليزي، ويتطلع لمواصلة هذا التألق في سعي الريدز للفوز بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ 29 عامًا.
أما هازارد فيتطلع لإنهاء الموسم مع تشيلسي في المراكز الأربعة الأولى، لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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