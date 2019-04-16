شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يظهر مع هازارد (صورة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر محمد صلاح نجم المنتخب المصري، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى، صورة جديدة له في حسابه على «تويتر». وظهر صلاح في الصورة برفقة نجم تشيلسى وهداف الفريق إدين هازارد.
يذكر أن صلاح قاد فريقه لفوز مهم على تشيلسى في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ببطولة البريميرليج، وأحرز الهدف الثانى لفريقه من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتنتهى المباراة بنتيجة 1/2.
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