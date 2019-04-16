شكرا لقرائتكم لاسارتي يرفض المعسكر المغلق اليوم لمواجهة بيراميدز..وتجهيز محارب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

رفض مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي الدخول في معسكر مغلق عقب مران اليوم أستعداداً لمبارا بيراميدز في الدوري.

ورغم أن تكهنات وتقارير كانت قد أوضحت أن المدير الفني الأورجوياني للأهلي ينوي دخول معسكر مغلق لمباراة بيراميدز أبتداءاً من عصر اليوم ،الثلاثاء، إلا أن لاسارتي قرر دخول المعسكر غدا الأربعاء عقب نهاية مران الفريق الذي يقام عصرا على ملعب التتش، وذلك في إطار استعدادات الأهلي لمواجهة بيراميدز التي تقام مساء الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ25 في بطولة الدوري العام.

واستقر المدير الفني على عدم إجراء أية تعديلات على معسكر الفريق، حيث يخوض الأهلي مرانه عصر غدٍ على أن يعقبه الإعلان عن قائمة الفريق التي تدخل المعسكر للمبيت في أحد الفنادق.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري العام برصيد 58 نقطة، وبدأ الفريق الاستعداد لمباراة بيراميدز أمس، حيث استأنف الأهلي مرانه بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 24 ساعة.

ويخوض الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش بعيداً عن وسائل الإعلام حيث قرر الجهاز الفني إغلاق مران الفريق ابتداء من اليوم، بحثا عن المزيد من التركيز وتوفير الأجواء المناسبة للفريق قبل المواجهات المهمة المقبلة في سباق الدوري العام بداية من مباراة بيراميدز التي تقام مساء الخميس على استاد بتروسبورت.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو، إلى جانب محاولات الجهاز لتهيئة اللاعبين نفسيا للمرحلة المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري العام.

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