شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لقمة الزمالك بالقياسات البدنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استهل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لقمة الخميس أمام الزمالك ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر باستخدام جهاز قياسات البدنية الجديد. ويستهدف جهاز القياسات البدنية الوقوف والتعرف على المعدلات البدنية لدى اللاعبين بشكل دقيق والعمل على رصد نواقص كل لاعب ونقاط الضعف لديه. Advertisements وعلى هامش المران عقد البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى اجتماعا مع قلب دفاع الفريق محمد مجدى.

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