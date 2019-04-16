شكرا لقرائتكم 50 مشجعاً فقط فى ديربى المحلة..وطنطا تطالب بفتح الاستاد للاحتفال بالصعود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مجدي ناشد المدير التنفيذي لمنطقة الغربية لكرة القدم علي أن مديرية أمن الغربية حددت 25 فردا فقط لكل نادي من أندية المحلة لحضور مباراة الديربي بين بلدية المحلة وغزل المحلة المقرر لها الثالثة من عصر الخميس المقبل بإستاد بلدية المحلة ضمن مباريات الجولة الاخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني .
وأكد ناشد أن الأمن وضع ضوابط متعددة أهمها عدم زيادة الأعداد المقررة وضرورة وجود بوابات الكشف عن المعادن والمفرقعات بالإضافة لعدم دخول أي شخص ليس ذو صفة لأرض الملعب .
في سياق مختلف دخل طنطا في مفاوضات مكثفة مع الأمن من أجل فتح جميع مدرجات استاد النادي من أجل السماح لجميع جماهيرمدينة طنطا لحضور مباراة أبوقير للأسمدة التي سينظم فيها نادي طنطا احتفالية الصعود للدوري الممتاز.
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