شكرا لقرائتكم تقديم موعد مباراة الإنتاج الحربى مع المقاولون 24 ساعة فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تقديم موعد مباراة الإنتاج الحربى مع المقاولون فى الأسبوع الـ30 بالدورى، 24 ساعة لتقام يوم 19 ابريل بدلا من 20 من نفس الشهر باستاد بتروسبورت بناء على طلب الأمن. فيما تقام مباراة بتروجت والنجوم ضمن منافسات نفس الجولة فى موعدها 20 ابريل باستاد السويس. Advertisements

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