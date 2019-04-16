شكرا لقرائتكم فحص طبى لمحمد هاني الغائب عن مباراة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمد هاني، لاعب الأهلي، يخضع لفحص طبي اليوم، بعد شكوى اللاعب من وجود آلام عضلية خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش.

وشارك هاني، في مران الفريق قبل أن يغادر الملعب للإصابة؛ بسبب شكوى من آلام عضلية، وعلى ضوء الفحص الطبي يتحدد موعد مشاركة اللاعب في المران الجماعي ومدى جاهزيته للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ25 في بطولة الدوري العام، ويبحث الفريق عن الحفاظ على صدارته لقمة الدوري.

ويغيب محمد هاني عن مباراة بيراميدز للايقاف .

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