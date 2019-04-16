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شكرا لقرائتكم السد يتحدى كوته ويؤكد: ماتش العودة عندى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استعاد عصام الحضرى، حارس مرمى النجوم، ذكرياته مع محمد بركات زميل الملاعب السابق داخل النادى الأهلى، بنشر صور معه عبر صفحته الشخصية على تويتر.
ويرتبط عصام الحضرى، بعلاقة قوية مع محمد بركات منذ اللعب سويا داخل النادى الأهلى، وحرص السد العالمى على توجيه رسالة خاصة لزميل الملاعب السابق.
وعلق عصام الحضرى على صورته مع محمد بركات، قائلاً : "أول لقاء بعد 10 سنوات .. كنت واحشنى جدا يا كوتة .. ألف مبروك الكافية يا حبيبى ربنا يبارك و يكون فاتحة خير" وأضاف مداعبا بركات : "كان ماتش الذهاب عندك .. مستنيك فى ماتش العودة عندى يا ملك الحركات" .
عصام الحضرى ومحمد بركات
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