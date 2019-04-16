موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أياكس والقنوات المفتوحة الناقلة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة يوفنتوس ضد أياكس يشهد ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) واحدة من أقوى المباريات التي سوف تجمع بين يوفنتوس وأياكس في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018/2019، يدخل فريق يوفنتوس المباراة متصدرًا الدوري الإيطالي برصيد 84 نقطة حققهم في 32 مباراة،وكان الفريق قد تلقى خسارة مفاجأة أمام فريق سبال بنتيجة 2-1 فى الجولة الماضية.

ويحتل أياكس أمسترادم صدارة الدوري الهولندي برصيد 74 نقطة، كما يذكر أن الفريق قد حقق فوزا كبيرا أمام إكسلسيور فى الجولة الماضية بنتيجة 6-2، كما يذكر أنه قد أقصى فريق ريال مدريد من دور ال16 بعدما خسر فى لقاء الذهاب على أرضه 2-1 وخطف فوزا مثيرا فى الإياب بنتيجة 4-1 .

مباراة يوفنتوس ضد أياكس اليوم

يستضيف فريق يوفنتوس منافسه أياكس أمستردام بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويأمل فريق السيدة العجوز فى تحقيق انتصار كبير فى المباراة الحاسمة، كما يسعى الفريق فى الاحتفال بين جماهيره وعلى أرضه بتخطى الخصم والتأهل لنصف النهائى، ويطمح البيانكونيري فى تقديم مباراة كبيرة وإظهار شخصية الفريق الكبير من أجل حلم التتويج باللقب الأوروبى.

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التشكيل المتوقع لفريق أياكس الهولندي

سيخوض فريق أياكس مباراته القادمة ضد يوفنتوس بقائمته كاملة كما سيلعب المدرب الهولندي إريك تين هاج المباراة بنفس طريقته المعتادة في الدوري حيث سيعتمد على دالي بليند، ماتايس دي ليخت قلبي الدفاع، وفي الهجوم سيتواجد الثنائي ديفيد نيريس وحكيم زياش بجانب دوشان تاديتش، وتضمن قائمة الفريق كل من “أندريه أونانا – نيكولاس تاجليافيكو – دالي بليند – ماتايس دي ليخت – جويل فيلتمان – لاسه شونه – فرنكي دي يونج – ديفيد نيريس – دوني فان دي بيك – حكيم زياش – دوشان تاديتش

موعد مباراة يوفنتوس ضد أياكس

يلتقى الفريقين اليوم الثلاثاء 16-4-2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا في مباراة إياب الدور ربع النهائي من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأياكس

أما عن القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأياكس فسوف تذاع المباراة على قنوات beIN SPORTS 2 , المشفرة.