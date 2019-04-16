موعد مباراة ليفربول وبورتو في إياب دوري الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يحل ليفربول الإنجليزي، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على بورتو البرتغالي، في التاسعة مساء الأربعاء، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب في إنجلترا، قد انتهى بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، سجلهما نابي كيتا وروبرتو فيرمينيو.

وصعد ليفربول لربع النهائي، بعدما أطاح ببايرن ميونخ الألماني من دور الـ16، بنتيجة 3- 1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل بورتو على حساب روما الإيطالي بنتيجة 4/3.

وكان ليفربول قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي أمام ريال مديد الإسباني بنتيجة 3- 1.

وساهم صلاح بشكل كبير في وصول ليفربول إلى نهائي الأبطال، الموسم الماضي، بعدما قدم أداء قويا، ولكنه تعرض لإصابة قاسية خسر بعدها فريقه أمام ريال مدريد.

وسجل النجم المصري، 10 أهداف وصنع 4 أهداف في مشوار وصول ليفربول إلى نهائي النسخة الماضية.

أما في النسخة الحالية فقد سجل صلاح 3 أهداف حتى الآن.

واستعاد الفرعون نغمة التهديف من جديد، بعدما سجل هدفين رائعين في ساوثهامبتون وتشيلسي في الجولتين الأخيرتين في الدوري الإنجليزي.

Advertisements

غيابات وتشكيل الليفر

يعاني ليفربول من إصابة الثنائي تشامبرلين، وجوميز، بالإضافة إلى هندرسون الذي أصيب غي مباراة تشيلسي منذ أيام، فيما يعود الظهير الأيسر روبتسون من الإيقاف.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

الحارس: أليسون

الدفاع: روبتسون- ماتيب - فان دايك- ترينت أليكساندر آرنولد

الوسط: ميلنر- جورجينيو فينالدوم- كايتا (فابيانو)

الهجوم: ماني- روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة والمعلق

وسيذاع اللقاء حصريا على قناة "beIN SPORT 2 HD" الرياضية المشفرة، بتعليق:حفيظ دراجي + سوار الذهب.