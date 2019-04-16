اتحاد السنغال لمصراوي: حسام حسن لا يقول الحقيقة .. وماني لا يكره صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت وهادي المدني:

تحدث عبدالله سو، نائب رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن مزاعم حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة بالدخول على خط المفاوضات معه لتدريب أسود التيرانجا بالإضافة إلى العلاقة بين محمد صلاح وساديو ماني.

وكان حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة قد زعم أنه تلقى عرضًا من جانب الاتحاد السنغالي لكرة القدم لقيادة الأسود خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد الله سو والذي تواجد في القاهرة الأيام الماضية من خلال تصريحات لـ"الخليج 365": "في البداية أريد أن تنقلوا للجماهير المصرية أن حسام حسن "لا يقول الحقيقة"، لم نعرض عليه تدريب منتخب السنغال أو أي وظيفة لدينا، قمنا بتجديد عقد المدرب أليو سيسيه خلال الشهور القليلة الماضية، وأؤكد من جديد لم يكن هناك أي وسيط طلبنا منه أو عرض علينا حسام حسن."

Advertisements

وفي سياق متصل انتقل سو للحديث عن العلاقة بين محمد صلاح نجم ليفربول وزميله في الفريق السنغال ساديو ماني.

وقال نائب رئيس الاتحاد السنغالي: "ما يتردد عن أن ساديو ماني لا يجب صلاح أمر غير صحيح، هو في البداية لم يتحدث معنا في أي أمر يخص أن صلاح يُسبب له أي أزمة أو يُثير الخلافات معه، ساديو رائع على المستوى الإنساني وأنا أؤكد هذا، عندما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في القارة في النسخة الأخيرة والتي كانت في السنغال خرج ماني لوسائل الإعلام وعبر عن سعادته الكبيرة بفوز صلاح بهذه الجائزة، من وجهة نظري ماني لا يكره صلاح."

وأكمل: "في النهاية على المستوى الشخصي لا يهمني خلافات صلاح وماني في فريق ليفربول فإنا لا أشجع الريدز، لكن وجب التوضيح خاصة بعد الأقاويل التي تتردد حول خلافات بين الطرفين."