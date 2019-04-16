الصن: فيرجسون يُرشح ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
ذكرت صحيفة الصن الإنجليزية، أن السير أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد، يعتقد أن ليفربول سيتوج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.
ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي 83 نقطة، مع أفضلية الأخير في مباراة مؤجلة أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد.
ويرى فيرجسون أن ليفربول باستطاعته التتويج بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990، وتقليل الفارق أمام يونايتد الأكثر تتويجا بالبريميرليج، وفقا لجوناثان والترز نجم ستوك سيتي.
وتوج يونايتد بـ20 بطولة للدوري الإنجليزي، فيما توج الريدز بـ19 لقبا.
وقال جوناثان والترز في تصريحات لراديو بي بي سي نقلتها الصن، إنه جمعه حوار مع فيل باردسلي الذي قضى وقتا مع فيرجسون المدرب الأسطوري البالغ من العمر 77 عاما، وأكد خلاله أن فريقه يونايتد سيحرز نقاط أمام سيتي يوم 24 أبريل، مما سيُقرب ليفربول من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.
ويلتقي السيتي يوم السبت المقبل أمام توتنهام، بينما يسافر ليفربول إلى ويلز لمواجهة كارديف القريب من الهبوط، يوم الأحد.
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