كاراجر: أفضل خسارة صلاح عن ماني.. السنغالي أكثر أهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد جيمي كاراجر لاعب ليفربول الأسبق أنه يفضل خسارة النجم المصري محمد صلاح عن زميله ساديو ماني، لافتًا إلى أن النجم السنغالي أكثر أهمية للفريق الإنجليزي.

صلاح سجل هدفًا رائعًا خلال مباراته الأخيرة أمام تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري وانتهت بتفوق الريدز بهدفي ماني ومو.

وخلال تصريحات نقلتها ديلي ميل قال كاراجر عندما تم سؤاله عما إذا كان عليه أن يخسر أحد الثنائي (صلاح -ماني): "صلاح".

وأضاف لاعب ليفربول الأسبق: "أنا معجب بماني، الجميع يتحدث عن يورجن كلوب، توقيع صلاح، فان دايك الذي لا يصدق".

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وتابع: "ماني هو من أعاد ليفربول إلى المنافسة، كان أول صفقة لكلوب عندما تم التعاقد معه بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني".

وواصل: "إنها الصفقة التي جعلت ليفربول في المراكز الأربعة الأولى في الموسم التالي".

كما أبرز كاراجر أهمية الأهداف التي سجلها ماني هذا الموسم، مشيرًا إلى أنها حسمت بعض المباريات لصالح الريدز مثثل كريستال بالاس وتشيلسي وفولهام وبيرنلي وكذلك ساعد فريقه في جمع نقاط مهمة ضد ليستر سيتي وويست هام.

وواصل: "الأمر لا يقتصر على التسجيل، بل أهمية الأهداف التي يسجلها ماني".

وأتم قائلًا: "ليفربول في سعيه لتحقيق لقاب غائب منذ 30 عامًا، ماني هو أفضل لاعب في ليفربول منذ 30 عامًا".