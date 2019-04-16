مصدر: الزمالك يُريد 30 ألف مشجع في نصف نهائي الكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه هناك محاولات من جانب الإدارة لحضور 30 ألف مشجع لمباراة نصف نهائي الكونفيدرالية.

وحسم الزمالك بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب حَسنية أغادير المغرب بالفوز عليه بهدف دون رد في المواجهة التي جرت يوم الأحد في استاد السويس.

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وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365": "نأمل في حضور 30 ألف مشجع لهذه المباراة المفصلية أسوة بما حدث في مباراة الأهلي وصنداونز."

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد قال في تصريحات يوم الاثنين إن رئيس الزمالك طلب نقل المباراة إلى ملعب برج العرب بدلا من ملعب السويس والذي خاض الأبيض المباراة الأخيرة في السويس.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك يوم 28 أبريل الفريق الصاعد من النجم الساحلي أو الهلال السوداني.