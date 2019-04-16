محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:
أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب، أن هناك وديتين سيخوضهما منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.
وتنظم مصر كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
وأشار لهيطة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك محاولات لخوض إحدى هاتين الوديتين على استاد القاهرة، وفي حالة عدم تحقيق ذلك سيخوض المنتخب مباراتيه على ملعب برج العرب.
وأكمل مدير المنتخب: "المنتخب سيرسل للكاف قائمة يوم 11 يونيو، وتضم 23 لاعبا، بينهم 3 حراس، ويحق الاستبدال قبل أول مباراة بالبطولة بـ24 ساعة في حالة الإصابة".
وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر يخوض وديتين قبل كأس الأمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.