استعدادًا لبيراميدز.. معسكر مغلق للأهلي الأربعاء.. وفحص طبي لهاني 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول بالأهلي تحت قيادة المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي على الدخول في معسكر مغلق غدا الأربعاء استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز بعد غد الخميس على ملعب بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الـ25 من بطولة الدوري.

وفي سياق متصل يخضع محمد هاني، لاعب الفريق لفحص طبي اليوم، بعد شكواه من بعض الآلام العضلية خلال مشاركته في مران الفريق أمس الاثنين.

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وعلى ضوء الفحص الطبي ستتحدد موعد مشاركة اللاعب في المران الجماعي ومدى جاهزيته للمرحلة المقبلة.

كما يواصل إسلام محارب، لاعب الفريق أداء برنامجه التأهيلي؛ تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي، وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويعاني محارب من إصابة في الحوض، يخضع على إثره لبرنامج تأهيلي.

على الجانب الآخر قرر الجهاز الفني الاستعانة بأسامة مصطفى، طبيب فريق الشباب، لحين عودة خالد محمود، طبيب الفريق الأول من ألمانيا حيث يرافق الثنائي وليد سليمان وسعد سمير لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان عليهما.