على غرار حسام وإبراهيم.. توأم كفر الشيخ.. اختلافهم الوحيد في كلاسيكو الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حكاية التؤأم حسام وإبراهيم ربما تكون هي الأشهر والأبقى في عقول جماهير كرة القدم المصرية، لكن بعد اعتزال الثنائي الأشهر واتجاههم إلى عالم التدريب، ظهر مؤخرا في محافظة كفر الشيخ توأم يشكلون مع بعضهما ثنائي مرعب للخصوم، فالأول يشغل الجناح الأيسر والأخر مهاجم داخل فريق واحد، ويساهمان سويا في تسجيل الأهداف لفريقهم.

يلا كورة حاور التوأم محمد وشقيقه مصطفى عبد الله محمد عبد الحميد حديفه، لاعبا فريق دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مواليد 20 أكتوبر لعام 1992.

وجهنا لمصطفى الأسئلة.. هل لعبتما لأندية أخرى قبل ارتداء قميص فريق دسوق؟

كانت البداية لنا مع فريق تحرير فوه وشاركنا معه في الصعود إلى الدرجة الثالثة، ووقتها كنا في سن الثامنة عشر، وأكملنا مع في الدرجة الثالثة، ونافسنا على الصعود للدرجة الثانية، وكانت المنافسة شديدة للغاية.

بعدها كانت الخطوة المقبلة لفريق بلطيم ولعبنا معهم في دور الـ ٣٢ لكأس مصر وخرجنا أمام فريق المنصورة وأحرز شقيقي يومها هدف التقدم من صناعتي.

بعد ذلك لعبنا لفريق السنبلاوين في دورة الترقي للصعود للممتاز(ب)، وأخيرا حاليا مع نادي دسوق صاحب الجماهيرية الكبيرة في المحافظة.

حدثنا أكثر عن الخطوات الأولى والشخص الذي وقف خلفكما لتحقيق حلمكما؟

شجعنا والدنا على لعب الكرة لأنه كان يمارسها مع فريق البلد بنادي ناصر الرياضي، كل هذا كان سبب في وقوفه خلفنا من أجل تحقيق حلمنا في الاستمرار والوصول لأبعد هدف.

ما هي أهم الظروف الصعبة التي واجهتكما خلال مشواركما في عالم كرة القدم؟

في كثير من الأوقات كنا ننام في محطة البلد، منتظرين موعد المران حتى لا يفوتنا، بالإضافة لقلة الموارد ووجود الواسطة والمحسوبية في بعض الأندية التي لعبنا لها.

ما مركزكما في الملعب؟

شققي محمد يلعب كماجهم لفريق دسوق، وأنا اشغل مركز صانع الألعاب وجناح أيسر.

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هل توجد مفاوضات من بعض الأندية للحصول على خدماتكما؟

نعم، هناك عدة أندية تتفاوض معنا، لكننا منتظرين عرض جيد في القريب العاجل لاتخاذ قرار الرحيل عن دسوق.

هل لعب التوأم حسام وإبراهيم حسن دورا في حبكما لكرة القدم وممارستها؟

بالطبع نعم، التؤام كابتن حسام وابراهيم حسن من اكتر الأمور التي جعلتنا نعشق كرة القدم، كما أن حبهما لبعضهما البعض داخل الملعب وخارجه زاد من تمسكنا لإكمال المشوار سويا.

ما أكثر المواقف الطريفة في الملاعب بسبب التشابه الشديد بينكما في الملامح؟

في إحدى المباريات ربما يحصل أحدنا على بطاقة صفراء ويقيد للأخر، ومرة آخرى سجلت هدفا وكتب باسم شقيقي.

ما هو طموحكما في المستقبل؟

نملك طموح له حدود له، باللعب مع الكبار أولا في أحد أندية الدوري الممتاز وبعدها البحث عن فرصة للاحتراف الخارجي.

من هم نجومكما المفضلين سواء في الدوري المصري أو أوروبيا؟

في مركزي أحب طريقة لعب عبد الله السعيد وعلى المستوى العالمي مثلي الأعلى هو توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني، أمام شقيقي فهو يرى أن لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني الأفضل حاليا بالعالم.

ما هي أنديتكم التي تشجعونها في مصر وبالخارج؟

أشجع الأهلي أنا وأخي، لكن على المستوى العالمي فهناك اختلاف فأنا أشجع ريال مدريد أما شقيقي يشجع برشلونة.