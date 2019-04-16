مدرب الإسماعيلي لمصراوي: نخوض مباراة الزمالك للفوز والمنافسة على المربع الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد البلجيكي سيدومير يانيفسكي، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أن فريقه سيخوض مباراة الزمالك المقبلة بالدوري، من أجل الفوز فقط.

وأضاف سيدومير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يرغب في الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية والفوز بالمباريات من أجل المنافسة على المربع الذهبي بالدوري.

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ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في جدول الدوري برصيد 37 نقطة من 26 مباراة، فيما يحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، نفس رصيد بيراميدز، خلف الأهلي المتصدر بـ58 نقطة.

ويلتقي الإسماعيلي أمام الزمالك في تمام الخامسة مساء الخميس المقبل، في الأسبوع العاشر للدوري.

وعن تعيين حكام أجانب لمواجهة الزمالك، قال مدرب الإسماعيلي إنه لا يعلم بالأمر، مشيرًا إلى أنه سبق أن تعرض لظلم تحكيمي في مباراة فريقه أمام بيراميدز، تحت قيادة تحكيمية أجنبية.