فالدانو: فيغو رحل عن ريال مدريد بسبب فلورنتينو بيريز

أكد خورخي فالدانو المدير الرياضي السابق لريال مدريد أن البرتغالي الدولي الأسبق لويس فيغو رحل عن صفوف النادي الأبيض الإسباني بسبب مشاكل مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

فيغو رحل لصفوف إنتر ميلان في صيف 2005 ليلعب مع الفريق 4 سنوات حتى اعتزل في صيف 2009.

وصرح فالدانو عن رحيل فيغو: ” أخبرني فيجو، بسبب رحيله عن الفريق وكان لعدم مشاركته في المباريات لخلافات ومشاكل مع الإدارة”.

وأضاف: “لويس فضل عدم الحديث عن أسباب هذه الخلافات”.