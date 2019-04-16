رئيس برشلونة يكشف حقيقة ضم غريزمان

رد جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة على التقارير التي تربط ناديه بضم الفرنسي الدولي انتوان غريزمان.

وذكرت تقارير أن برشلونة يدرس فكرة كسر عقد غريزمان بدفع 120 مليون يورو.

وقال بارتوميو ردا على ذلك: ” لدينا حالات مماثلة لجريزمان، حدث ذلك من قبل مع هنري ودافيد فيا وسيسك فابريجاس، ليس من السهل تغيير الفريق وكيفية إقناعهم أمر صعب”.

Advertisements

وأكمل: “لم نتحدث بشأن جريزمان، لم يتواجد على الطاولة في هذا الوقت، هناك الكثير من التكهنات في الصحافة، عن جريزمان ولاعبين آخرين”.

وأضاف: “سنتحدث في اجتماعات بنهاية أبريل أو بداية مايو مع الفنيين وإدارة التعاقدات، في كل عام نحاول التعاقد مع أفضل اللاعبين”.

وانهى حديثه:”جريزمان بيده القرار، يمكنكم ان توجهوا له الأسئلة وليس لنا، يمكنكم التحدث معه أو مع رئيسه فقط”.