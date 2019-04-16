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صدمة من رئيس برشلونة لنيمار

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Alaa Ali 0 تبليغ

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وجه رئيس صدمة قاسية لنيمار أكد من خلالها أن لاعبه الحالي عثمان ديمبيلي أفضل منه.

وكان برشلونة قد خسر مقابل 222 مليون يورو في صيف 2017 لينضم لباريس سان جيرمان من خلال كسر عقده.

وتعاقد برشلونة مع الثنائي فيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي بنفس قيمة بيع نيمار.

وقال رئيس برشلونة عن ذلك: ” لقد أوضحت من قبل أن لدينا مشروعًا مع ديمبلي وكوتينيو، بالأموال التي أنفقناها بعد حصولنا عليها من صفقة رحيل نيمار عندما قرر الذهاب إلى باريس سان جيرمان”.

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وأكد: “الأن مستوى ديمبلي أفضل بكثير من نيمار، وقد تكيف بالفعل مع طريقة لعب برشلونة، كذلك كوتينيو لاعب ممتاز ويتحسن في كل مرة”.

ودافع عن كوتينيو: “ليس من السهل اللعب في برشلونة، فيليب انضم إلينا في منتصف الموسم الماضي لم يشارك إلا في آخر 6 أشهر، الآن أصبح يتكيف ولديه ثقة المدرب واللاعبين”.

واختتم: “كوتينيو لديه عقد وسيستمر في برشلونة، يحتاج برشلونة إلى اللاعبين المختلفين، ونحن الأن لدينا مجموعة من هؤلاء”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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