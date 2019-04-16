صدمة من رئيس برشلونة لنيمار

وجه رئيس برشلونة صدمة قاسية لنيمار أكد من خلالها أن لاعبه الحالي عثمان ديمبيلي أفضل منه.

وكان برشلونة قد خسر نيمار مقابل 222 مليون يورو في صيف 2017 لينضم لباريس سان جيرمان من خلال كسر عقده.

وتعاقد برشلونة مع الثنائي فيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي بنفس قيمة بيع نيمار.

وقال رئيس برشلونة عن ذلك: ” لقد أوضحت من قبل أن لدينا مشروعًا مع ديمبلي وكوتينيو، بالأموال التي أنفقناها بعد حصولنا عليها من صفقة رحيل نيمار عندما قرر الذهاب إلى باريس سان جيرمان”.

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وأكد: “الأن مستوى ديمبلي أفضل بكثير من نيمار، وقد تكيف بالفعل مع طريقة لعب برشلونة، كذلك كوتينيو لاعب ممتاز ويتحسن في كل مرة”.

ودافع عن كوتينيو: “ليس من السهل اللعب في برشلونة، فيليب انضم إلينا في منتصف الموسم الماضي لم يشارك إلا في آخر 6 أشهر، الآن أصبح يتكيف ولديه ثقة المدرب واللاعبين”.

واختتم: “كوتينيو لديه عقد وسيستمر في برشلونة، يحتاج برشلونة إلى اللاعبين المختلفين، ونحن الأن لدينا مجموعة من هؤلاء”.