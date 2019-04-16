تقديم مباراة الإنتاج الحربي والمقاولون 24 ساعة بالدوري

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة الإنتاج الحربي والمقاولون في الجولة الـ20 للدوريتم تقديمها 24 ساعة.
وقال عامر إن المباراة ستقام باستاد بتروسبورت 19
ولفت إلى أن مباراة النجوم وبتروجت ستقام 20 أبريل الجاري في نفس الجولة باستاد الجيش في السويس.
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