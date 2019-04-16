اتحاد السباحة يعلن موعد التحقيق في أزمة كرة الماء بين الأهلي والجزيرة

حدد مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس موعد التحقيق مع بعض لاعبى الفريق الأول لكرة الماء بالنادى الأهلي بمعرفة المستشار القانونى للاتحاد.

ويخضع لاعبو الأهلي للتحقيق فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل 20 أبريل بمقر الاتحاد بمدينة نصر ، بعد أن أثبتت التحقيقات التى أجرتها اللجنة التى شكلها الاتحاد المصرى للسباحة لفحص الفيديوهات الخاصة بأحداث الشغب بعد لقاء الأهلى والجزيرة فى نهاية الدورى العام، والذى فاز به الجزيرة 7 /

6 ، تورط تسعة لاعبين فى أحداث الشغب والتعدى بالضرب على لاعبى فريق الجزيرة فى اللقاء الذى جمع الفريقين على حمام السباحة بنادى الصيد بالدقى.

وتسببت التعديات في أحداث إصابات ببعضهم، فضلًا عن قيامهم بإتلاف بعض محتويات حمام السباحة، التى رصدها الصيد ورفع بها مذكرة رسمية للاتحاد للحصول على تعويض مالى قدره 25 ألف جنيه.

وأخطر الاتحاد النادي الأهلى رسميا بموعد التحقيق مع

اللاعبين التسعة، وذلك بإرسال خطاب مساء أمس الاثنين يحمل رقم صادر 342 بتاريخ 15 إبريل الجارى، بعد ثبوت تورطهم فى أحداث الشغب.

وكان اتحاد السباحة قد اأرسل خطابًا رسميًّا إلى النادى الأهلى يوم الأربعاء الماضى يفيد بإجراء التحقيق مع جميع لاعبى الأهلى والجهاز الفنى والإدارى والمعاون، ولكن بعد تفريغ الفيديوهات الخاصة بالاتحاد، بالإضافة إلى الفيديوهات الأخرى التى تلقاها الاتحاد أثبتت تورط تسعة لاعبين فى أحداث الشغب، وهم مهند جمال ، وكريم جمال أحمد ، وأحمد فؤاد ، ومحمود طارق أحمد ، ومازن أحمد قاسم ، ومحمد أسامة ، ويحيى علاء على ، وتوفيق أحمد حماد.