سيدات طائرة الأهلي يواصلن الاستعداد للقاء الشمس بكأس مصر

يختتم فريق الكرة الطائرة سيدات بالأهلي تدريباته في الثامنة مساء، اليوم الثلاثاء، على الصالة المغطاة بمقر النادي بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الشمس، غدا الأربعاء، في دور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.
ويستعد الأهلي لمواجهة الشمس في تمام الثامنة مساء، غد الأربعاء، على الصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب في قبل نهائي كأس مصر.
وحقق فريق سيدات طائرة النادي الأهلي الفوز،
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