حرص المهندس محمود عثمان، عضو مجلس النواب والرئيس الشرفى للنادى الإسماعيلي على تقديم التهنئة لفريق الإسماعيلي 99 بعد حصد لقب دوري الجمهورية بالأمس أمام حرس الحدود في الجولة الواحدة والثلاثين. وقرر محمود عثمان صرف مكافأة مالية تقدر بمائة ألف جنيه للاعبى فريق ٩٩ بعد نجاحهم فى التتويج بدورى الجمهورية عقب الغياب لما يزيد على ٢٠ عاما. للاعبى فريق ٩٩ بعد نجاحهم فى التتويج بدورى الجمهورية عقب الغياب لما يزيد على ٢٠ عاما. وحرص رئيس النادي الشرفي على صرف مكافأة اللاعبين سعياً لخلق الحافز والإصرار لدى الجميع على بذل قصارى جهدهم وإعلاء شأن النادى الإسماعيلي عاليا. وأعرب عثمان عن سعادته بتلك البطولة واعتبارها فألا طيبا للاستمرار فى حصد البطولات داخل قطاع الناشئين أو على مستوى الفريق الأول، وفرض الاستقرار داخل أروقة القلعة الصفراء وإعادته لسابق عهده، مؤكدا ثقته التامة بأن الدراويش سيعود قريبا لمنصات التتويج تحت إدارة المجلس الحالي.

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كانت هذه تفاصيل خبر مكافأة خاصة من الرئيس الشرفي للإسماعيلي للاعبي فريق الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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