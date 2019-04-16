اليوم.. الاهلي يواجه القناة في دوري الطائرة

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء أمام نظيره فريق القناة ، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز من

أجل الاقتراب بشكل أكبر من حسم لقب البطولة.

وكان الفريق قد دخل معسكراً مغلقا أمس الاثنين في الإسماعيلية بعد عودته للتدريبات عقب التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية.