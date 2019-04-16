غدًا.. طبيب الأهلي يعود من ألمانيا بعد الاطمئنان على ثنائي الفريق

يعود خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدا الثلاثاء، إلى القاهرة قادما من ألمانيا بعد مرافقة الثنائي سعد سمير ووليد سليمان، خلال رحلة الفحص الطبي لهما، وعرضهما على الطبيب الألماني لمزيد

من الاطمئنان على حالتهما.

وكان وليد سليمان خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وشارك في المران الجماعي بصورة تدريجية مع الفريق، وجاء قرار سفره إلى ألمانيا؛ للاطمئنان على حالته

قبل انتظامه بشكل كامل في التدريبات وتجهيزه للمباريات الرسمية، فيما يتم تحديد موقف سعد سمير النهائي بعد الاطلاع على الفحوصات الطبية كافة.

وتحدد اللجنة الطبية بالنادي التي يرأسها الدكتور أحمد عبدالعزيز، الخطوات التي سيتم اتباعها على ضوء التقارير والفحوصات الطبية التي خضع لها الثنائي في ألمانيا.