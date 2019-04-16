الأهلي يواصل الاستعداد لموقعة بيراميدز.. اليوم

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، عصر اليوم، على ملعب التتش استعدادا لمواجهة بيراميدز التي تقام يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ25 في بطولة الدوري العام.
وكان الجهاز الفني قد قرر إغلاق مران الفريق ابتداء من اليوم، بحثا عن المزيد من التركيز وتوفير الأجواء المناسبة للفريق قبل المواجهات المهمة المقبلة في سباق الدوري
ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو، إلى جانب محاولات الجهاز لتهيئة اللاعبين نفسيا للمرحلة المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري العام.
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